疫情趨緩國界解封，高雄與各國友好城市重啟實體交流活動，英國愛丁堡議長凱米．戴伊（Cammy Day）率團參訪高雄，高市府協助安排2日多元行程，帶著訪團高雄走透透，首度造訪高雄的凱米．戴伊大讚高雄人都非常熱情好客，期待未來再度到高雄旅遊。

愛丁堡訪團在高市府的安排下，先在25日拜會高雄市長陳其邁，並相互交換合作意向信，隨後走訪英國領事館、高雄市立圖書館總館、衛武營國家藝術文化中心等文史藝術景點，也搭乘文化遊艇、乘坐輕軌逛駁二，更赴美濃品嚐客家料理及體驗紙傘製作，讓愛丁堡訪團從產業建設、歷史文化及美食等面向認識高雄。

愛丁堡是蘇格蘭首都也是文化之都，高市府特別安排訪賓參觀南台灣首座國家級表演藝術場館「衛武營國家藝術文化中心」，戴伊在參訪途中還一時興起，更坐下來秀了一段鋼琴演奏，現場氣氛熱絡至極。

戴伊表示，這是他首次訪問高雄，高雄比他想像中的更加美好，也大讚高雄人都非常熱情好客，期待未來以遊客的身分再次回到高雄旅遊。而愛丁堡訪團成員則讚嘆高雄是座非常國際化、且有活力的港灣城市。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，高市府全力推動城市外交，積極邀請愛丁堡議長訪團在智慧城市論壇登場前先造訪高雄，在藝文、智慧城市、綠能永續等議題交流，更安排豐富行程讓愛丁堡友人從不同面向認識高雄。期許高雄與愛丁堡的交流更加深化，未來成為關係緊密的合作夥伴。