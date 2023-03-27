🔥 KAT AGAIN 🔥



Kyle Anderson swipes it and Karl-Anthony Towns drains the CLUTCH triple with 9.9 on the clock!



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才剛傷癒復出的灰狼明星中鋒唐斯，27日再次扮演致勝功臣，唐斯最後9.9秒投進關鍵超前三分球，幫助灰狼驚險以99比96氣走地主勇士，除了中止勇士3連勝，灰狼也拿3連勝，目前灰狼戰績38勝37敗獨居西區第7，僅差西區第6勇士0.5場勝差，唐斯前役才用最後關頭兩罰俱中氣走老鷹。

柯瑞才打3分鐘就吞兩犯，也讓勇士一開賽就居落後，幸好克雷湯普生、普爾兩人挺身而出，幫助勇士追上，小培頓也在首節還剩26秒替補上場，引發全場勇士球迷歡呼，不過灰狼次節一開始就打出16比4猛攻，轉眼取得15分領先。

幸好勇士也在上半場結束前打出更誇張的15比0，讓他們打完上半場，反以55比53超前；灰狼雖在下半場一度領先9分，卻被勇士末節打出10比2追上，更靠克雷湯普生最後2分45秒三分球，取得92比91超前，接著盧尼兩罰中1。

可是戈貝爾最後27.7秒兩罰中1，隨後凱爾安德生抄截得手，傳給唐斯最後9.9秒投進致勝三分球，灰狼反超勇士兩分，接著普爾傳球失誤，麥克丹尼爾斯兩罰中1，留給勇士2.4秒進攻時間，勇士最後一擊交給柯瑞三分出手沒進飲恨落敗。

灰狼得分最高是替補中鋒雷德的23分，唐斯也拿14分、5籃板及3助攻，今天傷癒復出的愛德華茲13分，凱爾安德生替補貢獻12分、10籃板、7助攻、5抄截與1火鍋的全能數據；勇士以普爾27分最高，卻在關鍵時刻出現要命失誤，柯瑞20分，克雷湯普生15分。