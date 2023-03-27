蔡姓夫妻拿出示意圖控訴孩子遭不當對待。(蔡依珍攝)

賴姓夫妻拿出示意圖控訴孩子遭不當對待。(蔡依珍攝)

5名家長27日出面控訴，桃園一間托嬰中心涉虐童。(蔡依珍攝)

社會局兒托科股長林聖鈞出面說明。(蔡依珍攝)

桃園在地經營27年、主打雙立案評鑑甲等的準公共幼兒園及托嬰中心，年初遭吹哨者爆托育人員壓幼童頭撞置物櫃，社會局調閱1個月、450小時監視器後驚見19名幼生有12名遭不當對待，3家長27日出面控訴孩子遭悶口鼻、巴頭、打下巴等，但業者仍持續營業，無法接受。社會局指出，2施暴托育人員已開罰8萬和10萬、停職2年和3年，業者也重罰20萬並降為乙等、終止準公共契約，後續也會加強稽查頻率、請專家入場輔導。

5名家長27日出面控訴，桃園一間托嬰中心涉虐童，賴爸爸說，托嬰中心年初流出托育人員壓幼童頭撞置物櫃的影片，之後就接獲社會局通知自己小孩也被4度不當對待，他看到哭泣的孩子整個臉被悶在托育員雙腿之間，因為持續哭鬧就被重複悶了2、3次，還有由下往上打下巴、桌椅推孩子、圍兜勒脖、出腳踢開孩子等情節，無法接受這樣的托育員還能在幼兒園工作，痛心譴責。

蔡媽媽也說，孩子被不當對待8次，包括抓起來往旁丟、推倒、由下往上巴頭等，孩子見老師走過還會反射性出現驚嚇、用手阻擋的反應，任何家長看到都會心痛無法接受。孫媽媽也說2歲4個月的孩子被施暴10次，且多集中頭部，甚至連別的孩子打翻她孩子的水壺，老師不問原因就巴頭，要求施暴的托育員終身不得在托育等相關行業工作，重罰機構30萬並降為丙等、退出準公共，更要社會局每月不定期檢查托育機構。

民進黨議員黃瓊慧感嘆，桃園生育率第一名，但托育環境卻沒有跟上，很多家長從雙北等外地入籍桃園打拚，靠著家長口耳相傳和上網搜尋找到評鑑甲等的準公共托嬰中心，豈料竟在社會局眼皮底下發生不當對待，怒指社會局督導不周，質疑類似案件台南就能直接停業3個月接受調查，為何桃園不能，要求從嚴認定、讓業者更加警惕，尤其針對機構是否涉及隱匿不報、長期虐待、默許等行為要重罰，也要給予家長更多資源和輔導，協助轉銜。

議員王珮毓則說，桃園最年輕城市，每年有1.8萬名新生兒、送托幼兒有5000名，社會局應負起監督責任，讓家長放心將孩子送托，評鑑也要更公開透明，她也提到家長跟業者的訴訟協調，法務局應給予更多協助。議員李宗豪也說，心痛到想落淚，直指自己孩子1歲半，正式無法完整告知只能透過哭鬧表達的階段，社會局有義務通報到衛福部系統列管註記，避免不適任托育員事過境遷重操舊業，甚至到其他縣市執業。

議員許家睿也說，案件爆發至今已月餘，社會局應即刻公布調查結果，並將托育人員跟機構、負責人姓名全公布，直指幼童已被不當對待到產生慣性防禦，任何家長看到都會心痛，不希望再度發生，他也提到，全案是透過吹哨者才爆發，機構是否有涉及明知虐童卻未於24小時內通報，機構嚴重失職部分也要裁罰，要求硬起來。

社會局兒托科指出，案件2月10日爆發後依托嬰中心不當照顧處理原則，立即調閱1月9日至2月9日的錄影帶共450小時，該育嬰中心共5位托育員，發現19個園生有12名遭其中2位托育員不當對待，陸續通知家長，並找來專家學者共同審議界定違法程度，雖然孩子身上沒有外傷，但仍依情節針對2托育員分別開罰8萬和10萬，並停職2年跟3年，機構則重罰20萬，並調降為乙等，拔除準公共資格。

社會局指出，家防中心社工也逐一家訪告知送托家長園內狀況，部分家長仍能接受並持續托嬰，像是頭撞櫃子案件，是因孩子自己用頭撞櫃子，老師「示範」撞頭恐會受傷教導幼童，業者也坦認手段不對恐適得其反，獲家長原諒不願追究。目前該中心仍有15名幼兒，社會局會持續連繫，若有轉托需求會全力協助，未來也會加強該機構稽查頻率，並派專家入場輔導。

社會局坦言，過去針對不適任托育員得終身不得錄用，但因涉及工作權，中央規定未達情節重大者僅能停職1至4年，黃瓊慧說，無法接受托育員3年後又能重出江湖，難道一定要出人命嗎？許家睿建議，針對罰則過輕問題應向中央反映，提高罰則。

律師陳冠智說，除了行政裁罰，還涉及刑法傷害、強制等罪，涉及兒少還要加重其刑，業者無法倖免於責任，要和教保員共同負擔民事損害賠償責任，會積極協助。

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