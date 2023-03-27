「登山女神」曾格爾去年底爆出與陳姓已婚富商曖昧，兩人一起去溫泉會館發生關係，遭岳姓正宮求償200萬元，士林地院今天下午3點開庭，陳男不排除出庭還原始末，但前天曾格爾在臉書發文，聲稱自己是熱愛爬山，覺得岳的公關公司不合適，因拒絕簽下經紀約，引發岳不滿以及後續的網路霸凌。

岳女提告指出，曾格爾因募款結識她的先生，並要求陳姓富商贊助170萬，去年8月主動約富商到溫泉飯店，除了違反防疫規定外，還侵犯到她的配偶權，岳更以兩人互傳曖昧訊息，截圖175張作為證據，求償200萬。

曾格爾強調，自己絕對沒有動用報導所說岳姓正宮的170萬，並接著曬出陳男向她道歉的私訊，表示會將兩人見過面的實際次數，和他私下用無名氏贊助的5萬，及其他好友的小額贊助都一一說明，「我連妳的手都沒牽過，也沒親過嘴，那天妳根本也沒留宿，哪來的上床」。

曾格爾認為岳女得不到經紀約才會報復，而岳表示也將提出告訴，維護公司聲譽，不過，岳的富商老公傳出要當庭作證，說明兩人曖昧關係始末。