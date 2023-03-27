23歲莊女26日夜間騎乘機車載友人22歲林女，行經台中市北區興進路與瑞祥街口，與29歲吳男駕駛的Toyota轎車相撞，造成莊女與林女全身多處擦、撞傷，送往中國附醫救治，幸無大礙。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

心很痛！機、汽車深夜相撞2傷送醫，路停BMW慘遭刮花。

23歲莊姓女子26日夜間騎乘機車載友人22歲林姓女子，行經台中市北區興進路與瑞祥街口，與29歲吳姓男子駕駛的Toyota轎車相撞，造成莊女與林女全身多處擦、撞傷，送往中國附醫救治，幸無大礙；警方針對雙方進行酒測，皆無酒駕情事，詳細肇事原因尚待進一步調查。

事件發生於26日深夜22時40分，當時莊女載著林女欲返回住處，機車沿瑞祥街往興進路131巷方向直行，而吳男駕駛Toyota轎車沿興進路往南京東路二段方向直行，2車經過該路口發生碰撞，莊女與林女連著機車被撞飛至右側，波及到馬路路停的BMW轎車，莊女及林女全身多處擦、撞傷，幸無大礙，送往中國醫藥大學急診室就醫。

據了解，除林女及莊女受傷，Toyota駕駛吳男並無大礙，該事故造成林女機車右側車身與Toyota轎車前車頭損毀，機車零件散落、Toyota轎車引擎蓋撞到微微掀起，熄火路停的BMW轎車則是左側車身有擦撞痕跡。

台中市政府警察局第二分局獲報後立即到場了解，發現該路口為無號誌路口，針對雙方駕駛實施酒測後，2人均未有飲酒之情事，目前警方已調閱路口監視器畫面釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析釐清。

中市警二分局分局長楊川提醒，車輛駕駛人行駛至無號誌交岔路口時，支線道車應暫停讓幹線道車先行；未設標誌、標線或號誌畫分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行。另，行經無號誌路口時均應減速慢行，才能減少交通事故發生，平安返家。

中市警二分局交通分隊分隊長鄧錦宏說明，依「道路交通管理處罰條例」第45條，支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行者，可處新台幣600元以上、1800百元以下罰鍰。