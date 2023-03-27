新冠肺炎大流行後，不少人隨身攜帶酒精消毒，一名男網友表示，近日搭捷運被不明液體噴濺，起初擔心是有毒液體，直到他轉頭看後面的旅客，才發現是名漂亮的妹子在噴酒精，他忍不住說，「搭捷運不要亂噴欸！」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，23日晚間搭捷運返家，站在靠門的位置準備要下車時，驚覺身後有人靠得他很近，幾乎沒有安全距離，下秒手臂又被不明液體噴濺到，他開始胡思亂想，「後方的人會是恐怖份子嗎？」擔心液體是危害人體的有毒液體。

原PO忍到捷運車門打開的那刻，他用力轉頭看後方，發現他懷疑的恐怖份子是名漂亮的妹子，噴出的液體也不是什麼毒氣，只是消毒用酒精而已，讓他鬆了一口氣說，「搭捷運不要亂噴欸！」

貼文引發網友留言，「前陣子在外面餐廳用餐，餐點剛上桌，隔壁桌就來了兩名客人準備入座，開始用餐同時，突然聞到濃濃的酒精味，能理解是想保護自己的健康，不過這讓我感受不好」、「我是前幾天遇到前面女生上課噴香水，她噴在手上一直搓，味道有夠重」。