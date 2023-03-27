高雄苓雅區去年5月發生何姓男子不滿前妻交新歡，闖屋後拿刀砍新歡男子131刀，還將屍體吊在門把上，任其失血致死，前妻事後回家發現門遭反鎖，聽見屋內傳來虛弱聲音說「我快沒氣力了」，竟誤以為男友在健身，就直接離去，錯過救人機會；兇手一審遭判無期徒刑，近日法院裁定延押2個月。

何男因持有姚女住處備用鑰匙，去年5月進屋後發現不認識的死者在屋內，發生口角後，一怒之下拿刀朝死者揮去，死者當場遭砍131刀，上半身及頸部多處受重傷失血，何男最後還拿吊環把死者勾在廁所門把上，任期失血過多致死；姚女當時出門接送小孩，回來後發現房間反鎖，聽見屋內男友虛弱地說「我快沒氣力了」，誤以為對方在建身就離去。

何男犯案後躲到鼓山車站，為掩人耳目還穿上反光背心、偽裝成工作人員，藏匿在車站電梯上方的狹小維修空間，最後在警方包圍之下遭逮，事後供稱當時記憶「斷片」，並沒有殺人意圖，遭死者家屬痛批請求死刑，但法院一審考量他犯後坦承犯行，仍有教化可能，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

何嫌去年12月因羈押期滿前聲請交保遭駁回，不服提出抗告後遭高分院駁回，高分院近日認為何男涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定自4月13日起再延長羈押2月，何男對此無意見。