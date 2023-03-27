王姓弟弟砸毀鄰居貨車擋風玻璃。（警方提供）

新北市土城區王姓兄弟昨（26日）晚因停車問題爭吵，40歲弟弟持球棒怒砸47歲哥哥的座車，哥嗆弟「你只敢砸自己家的車！」弟弟不滿挑釁，轉而砸毀鄰居2輛小貨車擋風玻璃，警方獲報到場，將弟弟以涉嫌毀損帶回，哥哥也因酒駕被逮捕。

據了解，王姓哥哥昨晚從北市酒後返家，在住家附近見座車被弟弟隨意停放路邊，遂打電話斥責弟弟，弟弟立即請友人拿車鑰匙去把車停入停車場，哥哥見友人到場，搶下車鑰匙把車開到住家樓下，再次打電話辱罵弟弟，弟弟一時氣憤，抄起球棒下樓，砸毀哥哥座車前擋風玻璃。

哥哥嗆弟弟「只敢砸自家車！」弟弟不甘被譏諷，轉而將鄰居的2輛自小貨車擋風玻璃砸毀。現場巨大聲響引起鄰居注意，向警方報案。

土城警分局員警到場，將砸車的弟弟帶回，哥哥經酒測檢測值達0.70gm／l，也因涉嫌公共危險被帶回偵辦。

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