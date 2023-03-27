梧棲童綜合醫院夜晚的場景，扮演台中港區的地標。（童綜合醫院提供）

童醫院響應2023.03.26 Earth Hour關燈一小時，童醫院關燈一小時的樣貌。（童綜合醫院提供）

「節能減碳、我響應！」梧棲童綜合醫院響應2023全球最大自發性公益減碳行動「Earth Hour關燈一小時」活動，25日晚上8時30分，關閉梧棲院區醫療大樓陽台景觀燈1小時，在醫療運作不受影響下盡一份心力。童綜合醫院27日強調，希望共同呼籲大家一起重視氣候變遷、地球暖化議題。

童醫院說，醫院用電是台灣非生產性質行業能源消費的第一名約佔16％，高於高鐵、台鐵、捷運、學校單位、百貨公司、辦公大樓、電信機房、旅館等能源用戶。童醫院不僅在2017年就導入ISO50001能源管理系統，盤查全院的用電設備，全面汰舊更換新的省電設備，為能源節約做全面性的改革。

童醫院表示，多年來院方持續進行綠色採購，院內組成了能源管委員定期開會，盤查全院用電設備，將傳統燈管汰換成LED燈泡照明，並且搭配環境監控系統安裝感應燈，節省不必要用電。

童醫院指出，院方除曾在2017年受「服務業ISO50001能源管理系統示範輔導成果發表會」表揚外，也在2021年參加「台中市住商節電補助申請平台」申請，獲得台中市政府肯定，並在2022年獲經濟部能源局審核通過111年度「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」。

童醫院強調，這次更響應2023年全球性「Earth Hour 關燈一小時」，加入全球串聯公益節能減碳活動的一員，實踐童醫院的企業社會責任，以行動來力挺。 童醫院秉持「節約能源、遵守法規、節能設計、綠色採購、全員參與、持續改善」六大政策方針來進行，為減少排碳量並改善空汙而努力。