（總統府提供）

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國際情勢快速變動，蔡英文總統今天表示，日本前首相安倍晉三率先提倡的「自由開放的印太構想」，已經成為國際民主陣營共同的戰略目標。我們期待，台灣和日本在各領域能不斷深化合作，建立更緊密的夥伴關係，讓「台日友好」火苗能夠延續。

蔡英文總統今天上午出席「安倍晉三紀念影像展」開幕式，包括總統府資政田弘茂、總統府祕書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲、台北駐日經濟文化代表處大使謝長廷、立委羅致政、郭國文、趙天麟、沈發惠等人都參與這項活動。

蔡英文致詞時表示，日本安倍前首相說過「不要讓台灣民眾感到寂寞」，他也多次以行動表達對台灣的支持。為了聲援台灣，安倍曾經分享他手拿著台灣鳳梨、露出溫暖笑容的照片。這是許多台灣人民印象深刻的畫面。

她說，安倍在卸任後，也一直關心台灣，多次公開呼籲國際社會重視台海穩定的重要性。他對台灣的友誼及付出，為台日關係發展奠定重要基礎。她要藉這個機會，再次感謝安倍的貢獻。

面對當今國際變局的情況，蔡英文認為，安倍率先提倡的「自由開放的印太構想」，已經成為國際民主陣營共同的戰略目標。在今天展場，有許多安倍參與國際重要會議的照片，記錄了他堅持理念的身影，為了維護世界的民主、自由、人權，全力以赴。

她感謝所有相關單位用心舉辦這場展覽，也看到，台灣和日本各界都透過各種方式來懷念安倍，也持續推動「台日友好」的遺志。我們期待，台灣和日本在各領域能不斷深化合作，建立更緊密的夥伴關係，讓「台日友好」火苗能夠延續，繼續溫暖台日人民的心。