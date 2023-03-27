由於中國官方鐵礦砂政策不利價格上漲，並承壓上周當地鋼價下跌，使國際鐵礦砂行情高檔有壓，連帶影響土耳其態度進而壓價放緩採購，打擊美國廢鋼市場擴大跌勢，為反應國際原料下跌，豐興公司調降國內廢鋼價格，鋼筋則反應廢鋼價格，連袂下降。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌15美元，報每公噸415美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸121.05美元，重挫近8.4%。(商品行情網)
豐興今(3/27)日開出本周盤價，鋼筋再跌300元，報每噸21000元，廢鋼於上周四(3/23)降200元後，本周再降300元，累計共調降500元，調整後報每噸11900元，型鋼保持平穩。
由於中國官方鐵礦砂政策不利價格上漲，並承壓上周當地鋼價下跌，使國際鐵礦砂行情高檔有壓，連帶影響土耳其態度進而壓價放緩採購，打擊美國廢鋼市場擴大跌勢，為反應國際原料下跌，豐興公司調降國內廢鋼價格，鋼筋則反應廢鋼價格，連袂下降。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌15美元，報每公噸415美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸121.05美元，重挫近8.4%。(商品行情網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。