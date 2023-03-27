由於中國官方鐵礦砂政策不利價格上漲，並承壓上周當地鋼價下跌，使國際鐵礦砂行情高檔有壓，連帶影響土耳其態度進而壓價放緩採購，打擊美國廢鋼市場擴大跌勢，為反應國際原料下跌，豐興公司調降國內廢鋼價格，鋼筋則反應廢鋼價格，連袂下降。

國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌15美元，報每公噸415美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸121.05美元，重挫近8.4%。(商品行情網)