FINMA主席Marlene Amstad向瑞士媒體《NZZ am Sonntag》表示，是否啟動新程序「仍未確定」，現在監管機關的重點在於「兩家銀行整合的過渡階段」以及「保持金融穩定」。

在瑞士政府的「促成」之下，一周前瑞銀同意以30億瑞士法郎（約32.6億美元）股票收購瑞信，並同意在合併後承擔至多50億瑞郎損失。

當被問及FINMA是否考慮就瑞信的崩坍向其現任管理層追究責任時，FINMA主席Amstad表示，該監管機關正在研究一些選項。

瑞信拒絕就FINMA主席所言發表評論。

據《NZZ am Sonntag》報導，Amstad表示瑞信存在的文化問題導致其缺乏責任感，「多年來犯下許多錯誤」，她並表示，近年來，FINMA對瑞信進行了六次公開的「執法行動」，「我們早已經介入，並動用了我們最強力的工具」。

Amstad並為瑞士政府在這場緊急救援中，將瑞信高達160億瑞郎的額外一級資本債券（AT1）「一筆勾銷」的決定提出辯護。她表示，根據AT1合約，一旦發生了合約載明的觸發事件，尤其當政府提供超乎尋常的支持時，這些AT1工具就會被完全註銷，「這些債券正是為這種情況而創造的」。