韓國軍方偵測到朝鮮是早上7點47分發射的，同時，日本海上保安廳也指出，這兩枚導彈應該已經落海，看起來似乎是射程比較短的飛彈，不過，更多的細節還需等後續調查才知。

上周開始，韓國與美國軍方在眾所矚目之下，高調舉行5年來最大規模的聯合兩棲軍演。此外，更是宣布在6月份還要進行最大範圍的實彈射擊。由於演習地點離朝韓邊境不遠，更是讓朝鮮領導人金正恩火冒三丈。

上個周末期間，朝鮮官網我們民族同心（Uriminzokkiri）大肆批評韓美軍演是攻擊性的行為，而非防禦性的。同時，這個朝鮮和平統一委員會的正式網站也宣告，朝半島正朝向更具爆炸性的方向前進。

彭博社統計，若不計入這次，自2月18日以來，朝鮮共發射13枚彈道導彈。多年來，朝鮮一直把韓美聯合演習，視為是攻朝以及發動核武的前奏。早在元月時，韓美就大剌剌地宣布此次要擴大軍事操演。同時，被朝鮮恨之入骨的日本，近幾個月也有幾次加入聯合軍演。

金正恩在3月16日發射威力強大的火星-17（Hwasong-17）洲際彈道導彈後的幾小時，韓國總統尹錫悅正前去日本拜會首相岸田文雄，展開破冰之旅。朝鮮政府當時說，發射火星-17是要讓敵人有恐懼感。

過去幾個星期，朝鮮發射的武器中，包括兩枚能夠打到美國本土的洲際彈道導彈，以及一種新的短程彈道飛彈，專門針對美國駐軍韓國的基地。同時，朝鮮也首次從潛艦上發射兩枚巡弋飛彈，還有水中無人艇在海中試射武器。

金與正也放話，若美國還是要演習操兵，平壤政府將把太平洋變成一個靶場。同時，這位金正恩的親妹還暗示美國，或許可以開始測試，洲際彈道導彈在射出後重新再進入大氣層時，彈頭是否可耐熱。

彭博社指出，朝鮮已向世人展示過，自己研發的導彈或許可以飛到幾千公里以外的美國國土。但問題是，飛彈的彈頭是否本身可毫髮無傷地攻擊到目標物。因為，洲際飛彈在推進後，會先經過太空飛行，然後重回大氣層並摧毀敵區。