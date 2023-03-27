經營85度C的美食-KY（2723）上週五（24日）公告，董事長吳政學配偶申報以鉅額逐筆交易方式，於3月27日至4月26日間將持有的3,463張美食-KY股份全數轉讓；受此消息影響，美食-KY今（27）日股價直接以低盤開出後，約15分鐘後即亮燈鎖住跌停141.5元，爆出逾2,700張大量。

根據公開資訊觀測站資料顯示，美食-KY董事長吳政學配偶24日申報將以鉅額逐筆交易的方式，將手中3,463.1張持股全數轉讓，時間為3月27日至4月26日。

市場預估，鉅額逐筆轉讓成功後，若以24日的收盤價157元計算，估計約有逾5億元的現金可望入袋；而美食-KY「董娘」為何要轉讓股票引發各界揣測。

根據公開資訊觀測站資料顯示，美食-KY董事長吳政學配偶前一次處分持股，為2016年8月於集中市場處分1,500張，持股張數降至2,851張，隨後因公司連3年配股，持股張數於2018年6月增至3463張、約1.92％股權，迄今4年九個月間均無變動。

美食-KY去年受大陸疫情封控影響，去年合併營收195.14億元，年減1.75％，創8年新低，稅後純益4.83億元，年減55.8％，EPS2.68元，也創2009年來新低，擬配發現金股利2.5元，配發率超過9成。