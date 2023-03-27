35歲許姓男子26日晚間駕著百萬的賓士車在路上奔馳，連等紅燈時腳也無法停止，不停讓車子向前滑行，越過停止線，遭到員警攔查，沒想到員警一查身分發現許男並沒有駕照，在對談過程中，警方的鷹眼也看見許男後座的腳踏板上放著安非他命吸食器與一包安非他命，許男發現「代誌大條」後，臉色鐵青地坦承吸毒。警方毒品危害防制條例送辦許男，無照部分也將開罰。

許男26日晚間踏著快樂腳、開著百萬賓士在鳳山區奔馳，停等紅燈時雙腳也控制不住煞車，不停讓車子滑呀滑，一路滑過停止線，剛好被巡邏的員警發現，於是上前盤查。

沒想到許男雖開著百萬賓士，卻沒有駕照，在盤查過程中，員警詢問許男為何沒有駕照，許男無奈的回答駕照被吊扣了，而一旁的員警也趁這時透過窗戶往車內查看，沒想員警的鷹眼一眼就看到後座腳踏板上放著安非他命吸食器，於是進行搜車。

搜車後發現許男不只攜帶吸食器，更有一包已吸食過的安非他命，毛重0.37公克，警方立刻將許男帶回所裡偵辦，隨後依毒品危害防制條例送辦，更衰的是，原本只是駕照被吊扣的許男，這一無照下去，駕照恐被吊銷，以後得再重考了。

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