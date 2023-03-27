勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長（前排中）與冷凍空調職類培訓師蔡淨英、獲獎選手合影。(中分署提供)

在1015名選手歷經2天激戰後，第53屆全國技能競賽中區分賽青年組成績揭曉，勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓的選手共奪下28金、22銀及21面銅牌，成績亮眼，其中，在機器人系統整合等7項職類中，中分署的選手包辦前3名、家具木工職類也囊括北中南3區的金牌，總計有98名選手挺進全國賽。

中彰投分署長劉秀貞表示，為讓選手能無後顧之憂，在競賽場上全力以赴，分署持續提供優良的培訓環境及資源，成為選手的後盾；今年中分署的選手奪金數打破去年紀錄，總計98人取得今年7月全國賽的參賽門票，有望爭取2023亞洲技能競賽及2024第47屆國際技能競賽國手資格。

劉秀貞說，技能競賽提供青年展現技能的舞台，獲獎者都必須一路過關斬將，才能脫穎而出，她特別鼓勵青年投資自己，積極參加各項職類職前和在職訓練課程，藉以累積個人職涯競爭力。

中分署舉「冷凍空調」職類學員黃裕恩的經驗為例，在競賽中，他必須在4小時內組成冷媒管路，主要技巧必須彎繞好銅管線路，否則會導致銅管變型，還有銲接點上下的銲料不能太多，黃裕恩說，去年參賽時因銅管長度尺寸沒有拿捏好，只拿到佳作，後來經反覆練習，今年終於拿下中區分賽冠軍，很有成就感。