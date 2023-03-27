總獎金880萬美元的邁阿密女網賽，台灣姊妹檔組合詹詠然／詹皓晴，台北時間27日歷時78分鐘，以7比5、6比3擊敗俄羅斯亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）／斯洛伐克米哈莉可娃（Tereza Mihalikova），晉級8強。

詹詠然／詹皓晴曾在2019年合拍一起打進到邁阿密女網賽女雙4強，接下來因為全球新冠肺炎等原因，姊妹倆相隔4年再度於邁阿密站搭檔女雙，首輪直落二擊敗世界排名第11的大會第4種子的美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）／荷蘭舒兒絲(Demi Schuurs)，拿下兩人一起在邁阿密久違的勝利，16強再是一場直落二勝利。

詹詠然／詹皓晴將與大會第8種子美國瑪汀妮茲（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲澳洲裴芮茲（Ellen Perez）、俄羅斯卡琳絲卡雅（Anna Kalinskaya）／美國麥克奈莉（Caty McNally）之間的勝方爭奪4強。