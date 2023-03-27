五股地區日前出現一名怪男身穿刑警背心，騎機車在大街上與另名轎車司機發生糾紛，他竟當街將對方攔下叫囂，更試圖威逼對方下車接受「盤查」，被真警察抓到時還辱罵三字經，最終被上銬逮捕。(黃敬文翻攝)

五股地區日前出現一名怪男身穿刑警背心，騎機車在大街上與另名轎車司機發生糾紛，他竟當街將對方攔下叫囂，更試圖威逼對方下車接受「盤查」；轄區蘆洲警方獲報後循線找到這名冒充警察的男子時，對方還失控辱罵三字經，結果不僅觸犯刑法強制罪以及冒充公務員而行使其職權者，再吃上妨害公務移送法辦。

據了解，這名28歲邱姓男子疑似精神不穩，不僅經常穿著警方背心四處閒逛，還曾有當街露鳥的紀錄；他在25日早上7時許於五股區自強路附近疑似與37歲吳姓男子發生行車糾紛，結果邱男竟當街將對方攔下，還走到吳男的座車旁邊試圖要他下車。

吳男見狀，隨即報警求助並用手機錄影蒐證，當時邱男要求吳男下車處理，還聲稱對方「錄到我，侵犯我的隱私權」，之後更大力敲打駕駛座的車窗，意圖威逼吳男拉下車窗，但吳男始終不為所動的錄影蒐證，最後邱男見對方不受挑釁，只能悻悻然騎車離去。

當警方到場時，邱男已離開現場，雖然駕駛吳男稱沒有任何損失，無需警方處理，不過警方仍介入調查，當警方循線找上門時，邱男還對警方破口大罵三字經，最後被上銬逮捕，被警方依犯刑法強制罪、冒充公務員而行使其職權者以及妨害公務移送新北地檢署偵辦。