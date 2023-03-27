台大昆蟲系教授楊恩誠研究團隊，以蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，讓無蜂王蜂箱也可以在溫室內進行瓜果授粉的任務，未來產業化後將可解決瓜果農長期找不到蜜蜂授粉的困境，進一步提升農作物的產量。

全球暖化造成區域氣候變異加劇，農作物因氣候變異導致其適栽區域顯著改變，且開花與授粉期也受影響。同時，蜜蜂的分布與授粉也受氣候變異衝擊，使得作物無法精準授粉，進而導致產量大幅減少，品質同時受到影響，蜜蜂也因蜜源消失數量驟降。

台大生物資源暨農學院受國科會補助的「因應氣候變遷淺山坡地農業生態系服務調適策略研究」，由副院長林裕彬與團隊進行氣候變遷對農業生態系的影響研究，其中團隊成員－昆蟲系教授楊恩誠與助理教授曾惠芸，帶領研究團隊深入調查研究區域蜂群的數量、分布及開花植物間的關係。

研究成果指出，蜂群在極端氣候最劣情境下，原適居於中高海拔山區的授粉蜂，其因氣溫上升逐漸往高海拔遷移。氣候變遷顯著影響農業作物栽培與生態系統的授粉服務，因此，為解決田間栽培所面臨的問題，設施栽培逐漸成為農民選擇的栽作方式。

楊恩誠改良過去傳統溫室內授粉的方法，一次解決傳統蜂箱蜜蜂數量過多，以及農戶常因開蜂箱餵食蜜蜂而易受攻擊的問題。他利用費洛蒙讓蜂箱內僅需存有一片巢脾，以取代蜂巢內的蜂王，並將此無蜂王蜂箱應用於溫室內進行授粉的任務。

研究發現直接使用含工蜂的巢脾加上費洛蒙，即可在溫室內穩定蜂群並進行授粉。進一步在栽種2分地的洋香瓜溫室內，測試無蜂王授粉蜂箱的效果，發現所需的蜜蜂數量不需多，即可完成授粉工作。且經測試使用單一個費洛蒙，具長達3個月且還有穩定蜂群的功能。

此研究的蜂箱經產品化後已獲得專利，並將包含無蜂王授粉技術的紙蜂箱應用於全台88間溫網室、12 種作物進行授粉試驗，包括洋香瓜、美濃瓜、草莓、絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、棗子、櫛瓜、藍莓、甜桃、燈籠果等，結果皆獲得很好的授粉成效。