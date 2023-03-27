這次會談是繼2014年簽署合作意向書後，台灣證交所與新加坡交易所間最大規模的實體交流活動，林修銘指出，這次交流是台星雙方交易所長期合作的重要一步，我們期待與新加坡交易所及其他國際夥伴進一步加強交流，共同推動永續金融發展，並探索商品開發、共同行銷、資訊分享等更多領域的潛在合作。

這次雙方業務交流內容涵蓋ESG措施、上市監理和碳交易平台等議題。首先，在ESG方面，由於推廣ESG投資和融資對證券市場的永續發展至關重要，雙方分享ESG資訊揭露規劃、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循ESG標準、提高投資者對ESG相關議題的關注度，並推廣ESG金融商品。

其次上市監理方面，雙方均重視上市公司的管理與資訊揭露，討論如何增進對海外企業的管理、財報揭露與風險控制，並就疫情所衍生的監理挑戰進行意見交換，另外，亦分享各自市場的管理實務與經驗。

在碳交易平台上，目前新加坡交易所已與其他機構合資設立碳交易平台，台灣證交所亦已著手進行相關規畫及工作，雙方討論如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展與綠色投資。