此團共計25家北中南部國內優質企業董事長、總經理或二代經營者共同參與，涵蓋零售、餐飲、紡織成衣、生技、物流、製造、百貨、通路、健康等產業，包括新光三越百貨、京典衛浴、千葉火鍋、Q Burger饗樂餐飲、志邦企業、哈卡鞋業等知名廠商。

許添財表示，商研院疫前曾連續幾年組團赴日考察觀摩商業科技與商業模式，如今發現日本為因應疫情改變的各種生活方式與消費行為，反而結合數位與網路科技演化，進而加速企業經營與產銷模式的革新。

許添財指出，日本企業不只在智聯網（AIoT）、5G、跨域平台整合服務與Web 3.0元宇宙的應用展現市場結構新貌，更讓消費者體驗能感受到日本「精緻」文化為特色的產品與服務正往「極致」邁進。

商研院睽違3年再次展開「日本標竿企業經營模式考察團」，許添財期望台灣中小企業也能趕上世界數位革命潮流，從建立跨國企業的策略夥伴起步，進而連結國際商機。商研院矢志全方位協助台灣業者拓展視野、啟發創新思維，締創台灣獨特的國際競爭價值與優勢。

商研院院長王建彬表示，新科技帶來的新營運模式，可強化台灣經營者促進台日雙方合作、協助台灣品牌在日本落地深耕、引進日本優質產品、觀摩新科技時代日本公司如何成功轉型突破，以及開拓全球市場等五大面向，希望協助國內企業提升業績及獲利、強化市占率。