疫後出境旅遊暴增，星宇航空與雄獅旅遊今（27）日宣布4月1日起推出「關島包機」自由行程，5天4夜每人最低2萬9900元起。

本次關島包機共推出6種旅遊產品，旅客可依需求選擇海灘戲水、免稅血拼，或在國際級高爾夫球場揮桿；除了踩點戀人岬、西班牙花園廣場及自由女神像等，還有「比基尼島」觀賞海豚、體驗水上摩托車及香蕉船、在關島首座「海上鞦韆」打卡等隱藏版行程。

新婚夫妻可憑3年內結婚證書加碼享房型升等、五星飯店內SPA及贈送小禮物，旅客持玉山星宇聯名卡可另享94折優惠，並享10元累1哩的卡片回饋。詳參雄獅旅遊網站：https://event.liontravel.com/zh-tw/guam/tour

星宇航空表示，此次以全新A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位（商務艙8席、經濟艙180席），從台北出發的航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣燒肉品牌「胡同燒肉」，行程早去晚回，飛行時間是3.5小時。