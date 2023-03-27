西班牙《世界報》25日報導，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）日前接受該報採訪時表示，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多。他認為，在防止「災難性的衝突」方面，美國和中國有著「最低限度的共同義務」。

報導稱，季辛吉在採訪中表示，第二次冷戰可能會在「相互競爭」的中國和美國之間發生。他指出，中美兩國擁有的資源相當，在第一次冷戰的美國和蘇聯之間則不存在這樣的對等性。隨著人工智慧等先進技術的發展，兩國具備的破壞能力同樣強於美蘇冷戰時期。

季辛吉因此警告，如果中美之間發生第二次冷戰，將比第一次冷戰更加危險，「中美之間的戰爭即使不會摧毀文明，也會讓文明倒退」。美國和中國在防止災難性的衝突方面，有著最低限度的共同義務。此外，他還聲稱，華府和北京已經成為對手，不應該指望中國接受西方的要求。

大陸觀察者網報導，季辛吉此前多次表示，美中兩國需要相互理解，避免發生衝突。今年1月18日，他在美國中國總商會2023年農曆兔年頒獎晚宴上發表視訊講話說，近50年來，美中關係總體朝著積極和建設性方向發展，以對話克服分歧，挑戰也基本得到有效管控。

但季辛吉同時說，當兩種不同文化相互審視時，有時不可避免會產生擔憂。他呼籲美中應更充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝著良性方向發展。兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗只會導致災難。