俄羅斯總統蒲亭在今天播出的訪問中說，俄羅斯與中國並未建立軍事聯盟，在軍事合作方面相當「透明」。

蒲亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平在20日至21日於莫斯科舉行的高峰會中展現雙方情誼，並承諾加強雙邊關係，包括在軍事領域方面；與此同時，俄羅斯正致力在其所謂的烏克蘭「特別軍事行動」中取得進展。

蒲亭表示：「我們沒有與中國建立任何軍事聯盟。是的，我們在軍事技術互動領域有合作關係。我們沒有隱瞞這一點。一切都很透明，沒有什麼秘密。」

路透社報導，在蒲亭派遣數以萬計兵力進入烏克蘭前幾週，中國與俄羅斯於2022年初簽署一項「無極限」的夥伴關係協議。中國一直不願批評俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，只是提出和平計畫。西方認為中國此舉是在為蒲亭爭取時間，以便重整部隊發動新攻勢。

美國近來對中國可能向俄羅斯提供武器表示憂心，對此北京予以否認。

有些人認為，俄羅斯在能源和金融等領域與中國加強關係，表明俄國愈來愈依賴中國。蒲亭在電視播出的訪問中駁斥這類主張，並稱這些說法都是「心懷嫉妒者」的觀點。

蒲亭表示：「幾十年來，一直有許多人希望中國反對蘇聯和俄羅斯，也有人希望蘇聯和俄羅斯反對中國。我們了解我們身處的世界，也非常重視我們的相互關係和他們（中國）近幾年來所達成的成就。」

蒲亭反控美國和北約試圖建立一個新的「軸心」體系，類似納粹德國、義大利和日本在二戰期間組成的聯盟，藉此對抗俄國和中國。

他也將澳洲、紐西蘭和韓國納入「全球北約」之列，並提到英國和日本今年稍早簽署的一項防務協議。

蒲亭說：「這就是為什麼有分析說…西方開始建立一個新的軸心，類似於德國、義大利和日本在1930年代基於法西斯政權及軍國主義創建的軸心。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120327