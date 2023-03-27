2023新北校園廣告人正式起跑！今年除總獎金提高至59萬元，獲獎作品還有機會登上捷運燈箱廣告及月台電視，徵件活動即起至5月31日止，採網路報名。

新北市新聞局為鼓勵青年影像創作，活動持續和業界緊密合作，與聯廣傳播集團、雪芃廣告、偉門智威、華苑映創及電通mb等多家知名廣告公司打造專業影像工作坊，參賽者可以得到廣告大師面對面指導、業界實習機會。

新聞局長張愛晶表示，新北校園廣告人活動今年舉辦第七年，在各大專院校甚至高中職學生圈內已是具有口碑的品牌。今年也一掃疫情陰霾，活動規畫「廣告大師6門課」，從腳本發想到拍攝剪輯全方位接觸廣告製作過程，更將帶領學生們實際進入各家廣告公司和電影片廠，增進青年學子對幕後影像製作的認識，感受廣告的魅力。

張愛晶指出，新北校園廣告人特色在於提供全方位拍攝資源，包含提供拍攝基金、協調拍攝地點及詳細政策解說，同時更與業界合作，開設專業影像工作坊，邀請廣告公司導演輔導學生們完成影像作品，不僅讓學生在過程中收穫滿滿，也提早與產業接軌。

活動共分為三個階段，初選影音履歷（內容須含團隊介紹、拍攝主題、企劃構想等），擇優選出30組進入複選面試，並比照廣告公司提案模式，選出12組入圍。入圍12強的學生，每組可獲得2萬元拍攝基金。

作品完成後，決選出前三名及評審特別獎、社群行銷獎各1名，前三名獎金分別為15萬元、10萬元及8萬元，評審特別獎與社群行銷獎的獎金各1萬元。另外，獲獎團隊更有機會至活動合作的廣告公司實習，歡迎全台灣喜愛影像創作的學生們來挑戰。報名資訊詳見官網：https://www.ntpcyouth.ntpc.gov.tw/。