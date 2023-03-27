資深藝人崔佩儀昔日出演《花系列》走紅，在劇裡演活壞女人的形象，令觀眾恨得牙癢癢，近來則因圈外老公Sam和愛子貝克宇都在美國，隻身留在台灣，過著「偽單身」生活。近日崔佩儀驚喜透露，貝克宇時隔1年3個月終於回台，隨後曝光兒子的近照，被眾網友讚翻：「長大了欸，之前是小帥哥現在是『歐巴』大帥哥囉」

崔佩儀於25日晚間臉書表示兒子貝克宇一年三個月沒有回來台灣，現在已經從美國洛杉磯飛回來陪媽媽三個禮拜，「好期待跟兒子的相聚，沒有什麼比家人相聚更幸福」，並曬出貝克宇身處人來人往的轉運站，手拿吉他的帥照。

此外，為了迎接愛子歸來，崔佩陸續準備春來蚵仔麵線、統一肉燥麵、張媽媽大雞排、洪瑞珍三明治、東區粉圓等美食，笑說「媽媽忙得很開心」，網友看了也替她高興，不少藝人好友更被釣出來，像是陳美鳳留言「孝順聰明又帥帥的兒子，好幸福的滋味」、楊繡惠感嘆「哇！長大了」、唐玲更是寫下「媽媽的心頭肉」。

事實上，崔佩儀過去上節目回憶送兒子去美國念書的心情，「我的寶貝從懷到我肚子裡，你也知道我很疼他，一直到18歲他從來沒離開過我」，才會因為要分開，心情難過到不行，崔佩儀透露在機場一直哭，「哭到臉都變形了」，如今兒子短暫回台，母子終於能好好享受天倫之樂。