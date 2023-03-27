外交部長吳釗燮昨談及外交政策是否轉向「雙重承認」時，並未明確否認，僅稱「不排除任何狀況」，但學者質疑執行機率太低。對此，國民黨立委江啟臣27日稱確實有難度，因涉及「兩個中國」、「一中一台」，也取決美國態度與美中關係；隨著國際情勢、戰略環境不同，他認為美國應釜底抽薪，重新思考與中華民國復交可能。

江啟臣上午在立法院受訪時指出，「雙重承認」早在台灣退出聯合國前、與美國斷交時，在國際上就有所討論，但執行上有困難，隨著中國大陸國際影響力的變化，還有美中之間的關係，「要做到雙重承認確實有難度」，因為涉及「兩個中國」、「一中一台」問題，即使要開啟討論，也取決於美國態度與美中之間的關係。

江啟臣指出，以台灣單方面來講，較有可能的討論方式，還是在「北京與台北選擇」，1979年華盛頓為「聯中制俄」選擇與北京建交，和中華民國斷交，如今國際情勢、戰略環境不同，美國對外稱要與相近國家結盟，要國際與台灣多交往，有無可能華盛頓重新思考與台北復交，這不脫美國的一中政策，仍是在一中框架內選擇。

江啟臣透露，上周前美國白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）美台關係工作小組主席歐布萊恩訪台時，就有提到，美國應該考慮釜底抽薪，跟中華民國復交，才能解決目前台灣的兩岸、國際外交及國際參與問題。不過，歐布萊恩並未正面回答。

江啟臣以近期中華民國與宏都拉斯斷交為例，他雖感謝美國出手斡旋，但事實證明效果有限，所以他才會提到釜底抽薪之道，期望美國先思考與中華民國復交，「否則一個跟我們沒邦交的國家，要說服其他國家不跟我們斷交，其實也很困難」，而日本亦然，當時日本說會站在台灣這邊，那請多思考和中華民國復交問題。

至於外界稱台宏斷交是人禍，他則說，外交政策是人訂的，能隨著環境調整，沒有不可抗力因素，不可否認的是，目前中華民國對外關係脫離不了兩岸關係當兩岸關係和緩，台灣對外關係相對平順，當兩岸情勢惡化，加上中美激烈對抗，就會雪上加霜，導致蔡政府在邦交鞏固上出現挑戰，同時提醒執政黨是否要調整外交政策，他希望所有對外資源都能花在刀口上，在其他國家往來上，無論有無邦交都是互惠互利，大家都能支持中華民國、支持台灣。