高雄市仁武區高鐵路是民眾前往高鐵左營站往來的主要道路，之前因為水利局等的工程問題，管制部分道路施工，造成當地交通壅塞，此工程已經於今年3月完工，民眾希望道路以後不會再塞車，水利局則希望改善淹水問題。

一名經常往來台1線與高鐵路的民眾說，這個路段之前不時在施工，每次在傍晚時段都得提早出門，以免耽誤行程。警方也呼籲，目前高鐵路往高鐵方向的工程雖然都已經完成，但當地車流量大，請民眾減速慢行，以策安全。

水利局說，為改善道路淹水問題，於2021年提報營建署爭取經費2500萬元，將既有側溝加大，兩側總長度約 1280公尺，於今年3月完工，完工後可改善道路積淹水情況，提升整體的道路及環境品質，為民眾通行的安全，提供多一層保障。

水利局也指出，因高鐵路上下班時間交通繁忙地段，且沿線有文府國小及幼兒園，感謝民眾及學校家長體諒施工期間因封路造成的不便及包容施工中噪音，使工程可順利完成。