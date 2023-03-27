本土綜藝天王吳宗憲昨（26）日晚間與新加坡直播小天王「賣魚仔」合體直播，被問到張菲露面替好友沈文程站台時，一度談到復出規劃「主要是要看市場，開節目沒那麼簡單」，他則大方回應歡迎張菲回來，但也忍不住大嘆台灣電視圈的狀態，直呼「已經全部被政治因素搞死了」。

吳宗憲昨（26）日參與直播活動，他先是開心表示，若張菲有意願非常歡迎對方回歸「他是我們演藝史的重要里程碑，我想不看到他離開，希望他繼續回到藝能界」接著，他便聊到演藝圈目前的狀態，忍不住大嘆「台灣的電視圈環境，已經全部被政治因素搞死了，你們還要把台灣的電視文化搞成什麼樣？」

然而，他更無奈笑說「也沒辦法啊！我們小老百姓也只能這樣，只有一個頭腦不好的領導人，才會一個國家有100多個電視台，2300萬人口的地方，現在有164所大學，哈哈」。

隨後，他提到新加坡500多萬人口共有5個電視台，而台灣相對來看數量較多，他幽默地向一旁新加坡直播主說道「如果晚上睡不著，打開100多台有和尚在念經」讓該直播主聽到後相當驚訝；對此，他則建議去掉三分之二的電視台數量，才能讓台灣電視台活下去。