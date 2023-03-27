捷克眾議院議長率史上最大訪團來台，今天北科大校長王錫福與捷克科技大學副校長荷力簽約，雙方將共同出資挹注半導體、永續能源、智慧城市等領域研究合作，深化台捷學術交流。

捷克學術代表團14人今天參訪北科大，成員包括捷克科技大學、布拉格查理大學、馬薩里克大學、布爾諾理工大學等校高層，以及捷克科技署、捷克參議院顧問等代表。

王錫福表示，捷克科大副校長荷力是3年來第二度親自來訪，雙方締結盟校超過15年，期間交換學生累計高達150人次，為北科大學生選赴歐洲交換的熱門盟校之一

北科大與捷克科技大學今日締結研究合約，共同出資挹注半導體、永續能源、智慧城市、物聯網、資安監控等領域研究合作，今年預計展開五案合作，媒合雙邊專業領域的教師人才，期待發揮更大的學術量能。

荷力表示，11年前首度來訪台灣，發現這裡是一個很美麗的國家，有許多友善的人民，在這裡建立許多友誼，也期待未來能有更多合作。

北科大與捷克科技大學於2007年締結盟校，捷克科大為歐洲歷史最悠久、就讀學生最多的理工大學之一，也是捷克最好的科技大學，不僅為該國工程師人才的搖籃，捷克首任民選總統哈維爾、現任眾議院議長艾達莫娃都是該校校友。