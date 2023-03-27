2023美國謬思酒店大獎（MUSE Hotel Awards）甫公布得獎名單，全台僅兩間飯店獲頒殊榮，由遠雄遊憩休閒事業旗下高雄洲際酒店、台中悅樂旅店攜手斬獲四項大獎，包括高雄洲際酒店獲奢華酒店白金獎、商務休閒金獎、建築設計類永續及環境友善金獎；台中悅樂旅店則獲生活風格金獎肯定，一舉躍上國際讓世界看見台灣精品飯店魅力。

台中悅樂旅店在週年慶前獲得獎通知，顯示以融合台中文化歷史作為設計元素，並持續推廣地方特色、深化在地旅遊體驗獲得評審肯定，特邀粉絲朋友們一同慶祝並感謝開幕至今一年來對台中悅樂的支持，將回饋廣大粉絲好友推出兩大活動，舉辦粉絲專頁（https://www.facebook.com/OLAHPoshtel）活動邀請粉絲免費入住感受潮旅店；同步推出悅樂官網限時十天訂房88折優惠，再贈悅樂咖啡下午茶套組，平日雙人入住1,980元起。

悅樂旅店粉絲專頁舉辦歡慶週年「你送祝福，我送住宿」活動，留下對台中悅樂旅店的祝福話語就有機會抽中平日免費雙人住宿券，每破500則留言再加碼贈送一張（至多五張），將喜悅與粉絲好友分享。另外，於3月27日至4月5日祭出台中悅樂限時十天官網訂房88折優惠，依房型人數贈送每日早餐及悅樂咖啡季節糕點、現調飲品下午茶套組，宵夜時段還有泡麵吃到飽。悅樂旅店更提供自行車及貼心小物租借，讓旅遊輕鬆無負擔自由探索中城區，享受在地生活風情。

謬思酒店獎（MUSE Hotel Awards）由美國國際獎項協會（IAA）創立，從飯店設計、服務、餐飲到旅遊方面做全方位的評選，每年參與評選角逐獎項的飯店數量更不在話下，為全球飯店旅遊領域最具影響力的國際獎項之一，也是作為推廣和獎勵全球最佳飯店的基石。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪～8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。