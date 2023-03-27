睿生光電以X光感測器為核心技術，以成為全球數位X光系統的眼睛為目標，不僅是台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板感測器大廠，產品更已通過美國食品藥物管理局 （FDA）、歐盟（CE）、衛福部食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證。

此外，睿生光電藉由完整的軟硬體整合能力，與台灣的供應鏈夥伴、醫界、學界聯手發展「自動化X光檢測設備」、「Veticle獸醫社群雲端平台」與「髖部骨折檢測模型」等智慧平台產品與服務，期望在全球每年976億美元的智慧製造市場、385億美金的醫用診斷影像市場及高速成長中的動物照護市場中進一步的取得增長。

睿生光電董事長楊柱祥表示，睿生光電上市後所拿到的資金，除充實營運資金之外，將配合政府的醫療政策、新南向政策，擴大人醫、獸醫，從元件到模組，同時也往製造業、非破壞性的檢測的方向移動，同時做出好的產品，推動地球永續。