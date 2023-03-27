警方查獲12克海洛因。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方去年溯源毒品案時，發現62歲黃姓藥頭涉有重嫌，然而黃男生性多疑狡猾，導致警方曾3面包抄圍捕未果。近期循線下掌握黃男位於前鎮區租屋處，日前展開埋伏，黃男出門時，直覺樓下人群可疑，原本想騎車逃走，警方見狀立即上前將他壓制，並從他身上以及機車中查獲12克海洛因毒品，訊後依《毒品危害防制條例》送辦。

高雄市刑事警察大隊去年間溯源毒品案時，得知黃男涉有販毒重嫌，隨即成立專案小組調查，經過多名藥腳落網指認、以車追人下等多日蒐證，發現黃男常在小港區、前鎮區一帶販賣海洛因，賣給許多當地工人等不特定人群。

但由於黃男先前早已被查獲多次，性情已十分多疑且心思縝密，在市區多處租屋流竄，當租屋處附近遇到有陌生人群徘徊時，就會立即收拾行李騎車逃跑。因此警方曾3面包抄、多次埋伏撲空，吃盡了苦頭。再經過多日循線下，掌握黃男住在前鎮區一帶，見時機成熟，20日展開埋伏。

當黃男離家外出時，發現家樓下有許多人走動，驚覺有異準備騎機車逃走，警方見狀機不可失，立即上前將他壓制，並從機車置物車廂中、黃男身上查獲3包海洛因12克、鏟管、電子磅秤等證物，全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源毒品來源。

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