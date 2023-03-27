中信兄弟啦啦隊首次隨隊進入總統府。（李弘斌攝）

中信兄弟去年蟬聯中職總冠軍，今天再次獲蔡英文總統邀請進入總統府，首次同行的啦啦隊「Passion Sisters」更成為「嬌點」。人氣啦啦隊員峮峮表示，今年是她跳啦啦隊的第8年，沒想到自己能有機會跟榮幸進總統府，還被總統提到，「很意外、很開心！」

中信兄弟去年首次進入總統府，啦啦隊員沒能共襄盛舉，今年首次參與但有6人名額限制，也得論資排輩比照「年資」，峮峮笑說：「因為是第一次，大家都很期待興奮，比較資深就先進來，期待明年這個時間，可以讓學妹也進來感受一下我們中信兄弟的榮耀。」

中信慈善基金會董事長辜仲諒在致詞時提到，趁經典賽向全世界展現台灣文化，尤其是啦啦隊文化別國學不來，「天氣再冷一樣穿這樣上去跳！」事實上，峮峮的確也紅到了日本，她的應援成名曲、陳子豪的「炸裂」，日前就出現在日本甲子園。

「很榮幸，我是上禮拜看到球迷tag我說在甲子園也在播這首應援曲，」峮峮說：「沒想到是藉由這個方式讓大家認識，但也因為這樣，可以讓大家認識到陳子豪跟中信兄弟，這也是歷史的一環。」