現年33歲的大陸知名男星劉宇寧，過去曾以網紅歌手身分起家，2014年還組成團體「摩登兄弟」展開樂團活動，直到2018年才正式出道成為藝人，近幾年除了演出代表作《長歌行》、《說英雄誰是英雄》等，近期還與女星劉詩詩合作《一年關山》並在多部戲劇中演唱OST，人氣不斷攀升。但近日他卻遭到大陸狗仔爆料，曾在2012年有過一段姊弟戀婚姻，還育有一名孩子，如今都在前妻社群媒體中曝了光。

大陸狗仔「超能攝影陽陽」今日一早便發文爆料，劉宇寧在2012年4月就與一名韓姓女子在吉林省樺甸市登記結婚，不過兩人婚姻只維持短短一年左右就宣布終結。貼文中還公開他的前妻以及孩子的照片，懷疑他曾瞞婚生子，最後甚至標註劉宇寧的帳號喊話「直播的時候回應一下姐弟婚姻唄？結婚訊息可清清楚楚的吧？我們手裡有更關鍵的訊息。如果有過婚姻就勇敢承認，不要瞞著粉絲。韓女士長得挺漂亮啊」。

而貼文一出後也引起網友熱烈討論，紛紛表示「有孩子？？！！」、「我的天！結婚還有娃了？！」、「人家離婚10年了」、「不會吧！竟然結過婚還有個孩子了」、「成名的時候已經單身了唄，否認過婚姻嗎，承認過婚姻嗎?欺騙粉絲吧」，甚至有名網友跳出來爆料「我是丹東的！我和劉宇寧是老鄉，他確實結過婚以前在丹東比酷力酒吧駐唱，他老婆因為看不起他流浪歌手的身份，導致離婚還想知道啥」，讓不少網友大感震驚。對此，劉宇寧目前還沒有做出任何回應，卻在網路上掀起話題。