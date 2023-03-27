面對美國在晶片等關鍵技術上，遏制大陸發展，大陸財政部部長劉昆信心喊話表示，中國的創新、中國的研發投入還在一個高速增長的通道上，中國將繼續把支持科技創新擺在優先位置。

澎湃新聞報導，劉昆在中國發展高層論壇2023年年會上指出，圍繞推動高品質發展，中國將加力提效實施積極的財政政策。其中，「加力」主要從財政支出強度、專項債投資拉動、推動財力下沉三方面加大財政政策力度

至於，「提效」主要從完善稅費優惠政策，優化財政支出結構，加強與貨幣、產業、科技、社會等政策協調配合三方面提升政策效能。

「中國的創新、中國的研發投入還在一個高速增長的通道上。」劉昆強調，加快實施創新驅動發展戰略，支持建設現代化產業體系，將是未來財政政策重點支持的方向之一。

劉昆表示，將繼續把支持科技創新擺在優先位置，加大投入的力度，提升管理效能，更好發揮企業科技創新主體作用，增進創新鏈產業鏈深度融合，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，落實完善財稅支持政策，推動傳統產業改造升級，加快發展戰略性新興產業。

劉昆還稱，大陸還將加強對市場主體支持力度。進一步完善財稅政策措施，切實落實「兩個毫不動搖」，對包括民營經濟、外資企業等在內的各類企業一視同仁、平等對待，不斷優化發展環境。

劉昆表示，下一步還將充分發揮財政政策調節作用，有力推動經濟平穩運行；大力實施區域發展戰略，著力推進以人為核心的新型城鎮化；持續增進人民福祉，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感等，與世界各國共用中國式現代化新機遇。