藝人吳姍儒（Sandy）21日順利誕下兒子「小初一（Mason）」，並在社群平台與各界分享喜悅，2度成為外公的父親吳宗憲日前出席活動時透露想去看外孫，卻慘遭Sandy拒絕「敢來試試看」。不過，昨（26）日他再向媒體表示已經看過了，還說「這一部位」像Sandy。

吳宗憲昨（26）日出席購物台活動表示去看過小初一了，「先前有些秘密行程，才會拖到剛才才看到孫子」，抱到外孫的他感到很開心，「抱在手裡軟軟的，內心感觸很多，女兒更愛爸爸了，養兒方父母恩，感受到爸爸的辛苦，我也從沒把辛苦、埋怨或不好臉色帶回家！」

接著，吳宗憲也向大家透露外孫長相，「女婿長像韓星，孫子眼睛像爸爸、鼻子像吳姍儒。」另外，他還說道：「吳姍儒有西伯利亞血統，孫子有遺傳到她的高挺鼻。」讓他感動地說：「怎麼這麼可愛！」

此外，Sandy也在生產當日貼出抱著寶寶的照片，引來一片網友恭喜，小初一的可愛模樣也迷倒眾人，日前她更在限時動態貼出寶寶的腳丫拓印，肉肉的腳掌讓她直呼：「這樣就讓我融化了。」