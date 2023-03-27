鑑於近年產後護理照護服務需求增加，台北市衛生局要求所有月子餐供應業者申請認證，只要月子餐供餐流程衛生、安全及品質達到標準，即可獲得優、良標章，供新手爸媽選擇參考，衛生局指出，下半年將針對永康及新北投溫泉商圈推動。有業者表示，相信認證推動之後，能改善月子餐供應業品質不一的情形，給予產後護理之家合作重要標準。

根據衛福部統計，產後護理之家數比起12年前增加119家，床數更增加6成。鑑於大眾越來越重視產後護理，並配合蔣市府「催生、助養、好住」政策，北市衛生局欲要求市內月子餐供應業者，申請餐飲衛生管理分級評核認證（下稱餐飲衛生認證）。

衛生局推動餐飲衛生認證已有8年，目前要求學校午餐、賣場熱食區、美食街等14業別申請認證，今年首次納入月子餐供應業。衛生局長陳彥元強調，今年特別要求產後護理機構、醫療機構及月子餐製造業者申請認證，就是希望年輕人育兒沒有後顧之憂，讓媽媽生產後享用美味、營養又衛生的月子餐。

食藥科長陳怡婷說明，該認證主要評核人員衛生管理、製成品質管理、原物料管理、設備器具清潔、建築設施管理等5大項目，經專家學者小組至業者餐飲場所實地評核，評定業者為優或良級，標章效期僅2年，屆時須重新評核。

月子餐供應業「玉膳坊」總經理劉彥平指出，維護食品安全需要投入不少資源，品牌光是設立食品工廠便須符合食品衛生管理相關規定，並配置營養師、廚師、品管等專業人員，卻有一部分小型業者在家庭廚房供餐，由廚師一人扛下採購食材、烹飪、清潔等多項作業，導致兩者為食安投入成本不一，產生價差。

她坦言，受少子女化影響，產後護理之家競爭激烈，不少業者會推出來住即贈送月子餐的優惠，基於成本考量，加上忙於照顧媽媽及寶寶，便未多加研究月子餐食安，更傾向與提供低廉價格的月子餐供應業者合作，讓不公平競爭更加嚴重。

劉彥平強調，衛生局今年要求市內所有月子餐供應業者申請認證，相信產後護理之家有了這項具公正性參考指標，未來會更願意選擇與重視食安月子餐供應業者合作，讓更多媽媽吃到美味又衛生的月子餐。