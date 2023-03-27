回顧上周，反應國際廢鋼小跌，國內廢鋼、鋼筋止步連三周上升態勢，3月20日國內廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價亦每公噸下跌200元，3月23日廢鋼再跌200元。型鋼產品上周則持續平盤，已連六周持平。

本周廢鋼、鋼筋牌價續跌，廢鋼收購價在每公噸1.19萬元，鋼筋價格每公噸為2.1萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周平盤為每公噸435美元，呈現高檔震盪，韓國/越南減緩採購；而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續跌，從每公噸430美元跌至415美元，主要是歐美金融業動盪影響預期心理，鐵礦砂大跌影響土耳其態度進而壓價放緩採購，外購廢鋼報價高檔震盪轉跌，美廢每公噸下跌15美元，美廢跌幅擴大；澳洲鐵礦砂也轉跌，由每公噸132.1美元降至121.05美元。

鐵礦砂方面，大陸官方鐵礦砂政策不利行情上漲，上周大陸鋼價亦連帶下跌，鐵礦砂高檔有壓。大陸啟動限產措施，鐵礦砂轉跌重挫，豐興認為，短期影響鐵礦石價格預期。