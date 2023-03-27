瑞典央行的基準利率從一年前的零升到了3%，但仍無法抑制住該國高漲的通膨。該央行在今年2月升息50個基點（2碼），並表明4月份將再次升息25或50個基點。

瑞典央行總裁Erik Thedeen周日接受當地電視台SVT訪問時表示：「通膨情勢可能比我們所想的更糟」。

瑞典的通膨居高不下，2月總體通膨年率來到9.4%，雖然符合央行預期，但也遠遠超出央行設定的2%目標。在排除波動較大的能源價格後，核心年通膨率達到9.3%，不僅遠超出1月份的年漲8.7%，亦高於瑞典央行預估的年漲8.0%。

一些經濟學家呼籲瑞典央行暫停升息周期，稱利率進一步升高可能導致對利率敏感的瑞典經濟「脫軌」，在最壞的情況下更可能引發金融危機。

但瑞典央行總裁Thedeen周日表示，主要的預測情境仍是4月升息 25或50個基點，他並表示，自2月份的貨幣政策決議上路以來，抑制通膨結果不如預期。

瑞典央行將於4月26日召開下一次的貨幣政策會議。