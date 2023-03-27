陳男逃逸期間紅燈右轉。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

陳男違規左轉。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣24歲陳姓男騎機車行經苗栗市台6線與苗29線交岔路口時，未依規定兩段式左轉，被巡邏員警發現，原本只需開罰600元，想不到陳男拒檢，一路逃逸5.5多公里，沿路還闖紅燈，最後被攔停，改罰高達55倍3萬3千元罰緩及吊扣駕照1年7個月。

苗栗縣警察局交通警察隊15日執行巡邏勤務時，發現陳男騎機車違規未依兩段式左轉，警方隨即鳴笛示意駕他暫停路旁安全處所接受警方稽查，但陳男不但拒絕停車接受稽查，還加速逃逸。

警方考量來往車輛及用路人安全，不敢貿然攔停，便尾隨逃逸車輛並保持安全距離，等待適當攔停時機，陳男一路逃逸5.5公里，最終在後龍鎮某產業道路被攔停，發現陳男臉部泛紅疑似酒駕，不過經過酒測未有酒精反應。

經過警方進一步詢問，陳男才表示，不依規定停車接受稽查原因，只是害怕被開單，警方聽了之後頻頻搖頭，並告知原本違規左轉行為僅須處罰600元，但因拒絕停車接受稽查還加速逃逸，且逃逸過程有紅燈右轉、闖紅燈等違規行為，總計開出3張違規通知單，合計罰3萬3000元整，比原本罰緩多出55倍，得不償失。

警察局局長莊勝雄指出，絕對支持員警強勢執法，捍衛公權力，不容許任何人挑戰，同時也呼籲民眾務必遵守各項法令規定，切勿以身試法，以確保自身安全。