日前離營失聯的金門二膽上兵陳嘉壎，雖然人已確定在大陸廈門，但至今仍未返台。國防部副部長柏鴻輝今（27）日說「敵前逃亡就是死刑」，會向各官兵進行宣導。

柏鴻輝今日赴立法院外交及國防委員會備詢，民進黨立委林靜儀針對陳嘉壎一案後續進行質詢，想知道細節是否已經完成調查，柏強調相關內容要等與當事人面對面溝通後，才會有進一步說明，目前已根據相關法規進行通緝。

林靜儀批評，國防部對此案的態度為「未完全確認前不予評論」，在社會上留下無能觀感，且一直無法處理更會淪為認知作戰，人跑掉了國防部卻沒有後續處置與檢討。

柏鴻輝則強調，國防部在此事上都據實以告，發布通緝令不論是擅離職守或敵前逃亡，相關刑責與罰則都非常明確，不論是7年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至是最重的死刑都已有公布。

林靜儀進一步建議，應直接表態此案會以最嚴格的方式考慮；柏鴻輝當場說「當然最嚴格的方式考慮，這事情本來就不允許，在一個服兵役的立場來講，你今天在敵前逃亡就是死刑，沒有什麼好講的！」