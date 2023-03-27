神基投控（3005）25日攜手旗下子公司神基科技、漢通科技，聯合舉辦淨灘志工活動，號召員工前往福隆淨灘，同時響應世界地球日，從交通、餐飲到淨灘，全程皆以「低碳無痕綠生活」為主軸，降低排碳與減少環境污染，共度地球友善的一天。

神基投控董事長黃明漢表示，神基投控於去年11月將既有的永續發展委員會升格隸屬於董事會層級，進一步完善永續治理架構。今年首次利用補班日，讓員工可以自由選擇在上班時間投入志工活動，而淨灘只是第一站首發，未來希望帶領員工創造更多元化、對環境友善的ESG活動，例如植樹、支持在地小農有機農栽等，從生活落實減碳的決心、重視生態的保育，邁向企業永續經營與淨零排碳。

神基推動的「低碳無痕綠生活」，著重在實踐低碳排活動，從行前規劃到執行，不額外製造環境汙染痕跡，主要從三大方面著手，第一為低碳交通，選擇搭乘火車的大眾運輸方式降低自行開車前往產生的碳排量，第二為食材無痕，採用當地福隆便當，減少食材運送過程造成的碳排放。第三為餐具無痕，提供員工可循環使用的餐具組，減少廢棄物及一次性塑膠製品，從自身做起，進而提升環保影響力。

為響應「國際淨灘行動（ICC, International Coastal Cleanup）」，此次淨灘採用由「海洋保育協會（TOC）」所設計的「ICC紀錄表格」進行廢棄物分類，讓來自全球各地的海洋廢棄物，能有統一的計算標準，雖因氣候不佳，活動在雨中進行，仍不減員工士氣，淨灘行動累計清出154.4公斤的海岸廢棄物。

近年來大環境的快速變遷，戰爭帶來的能源危機、全球暖化造成的極端現象，以及海洋廢棄物問題對環境和生物的極大衝擊，企業除了從製程節能減碳、打造綠色供應鏈外，淨灘後仍需回歸根本，透過員工的身體力行，落實減塑減廢生活，讓ESG不再只是目標口號。