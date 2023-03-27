SUNMAI金色三麥不只會釀啤酒，更多了「蜂蜜釀造專家」榮銜。SUNMAI金色三麥年初推出「MISSS蜂蜜氣泡酒」，選用越來越稀少珍貴的台灣龍眼蜜、荔枝蜜，100％純蜜結合香檳酵母釀造，自然發酵出細緻氣泡和微甜不膩的圓潤蜜香，上市後在全台掀起搶購熱潮，平均三十秒賣出一瓶，開賣四天萬瓶售罄！單日破百則私訊許願「MISSS蜂蜜氣泡酒」回歸，話題持續延燒社群兩個月。為回應消費者熱切期待，SUNMAI金色三麥重啟釀造，歷經一個月多的發酵、熟成等工序，即日起「MISSS蜂蜜氣泡酒」於指定賣場、全台金色三麥啤酒餐廳限量開賣。

受氣候變遷影響，台灣本土蜂蜜產量逐年銳減，SUNMAI金色三麥與蜂蜜職人契作以確保高品質蜜源，「MISSS蜂蜜氣泡酒」使用越來越珍貴稀少的台灣龍眼蜜和荔枝蜜，100％無添加的純蜜釀出天然馥郁蜜香，並且以香檳酵母自然發酵，在淡金色酒體中釋放細緻氣泡，展現如香檳般的優雅氣韻。「MISSS蜂蜜氣泡酒」一上市即成為市場焦點，追求質感品飲的酒友爭相開箱分享，短時間累積大量口碑引爆搶購熱潮，四天熱銷萬瓶，平均三十秒賣出一瓶，榮登話題美酒NO.1。

SUNMAI金色三麥以蜂蜜啤酒奠定品牌經典，屢屢在世界頂尖啤酒賽事奪冠。最懂蜂蜜的世界冠軍釀造團隊SUNMAI金色三麥，今年以「MISSS蜂蜜氣泡酒」將發酵工藝推上全新里程碑，甫推出就獲得各界好評。

為了一解廣大消費者千呼萬喚的熱切渴望，SUNMAI金色三麥「MISSS蜂蜜氣泡酒」限量再上市！即日起至5月7日，「MISSS蜂蜜氣泡酒」於指定賣場陸續開賣，同時也在全台金色三麥啤酒餐廳限量供應。每瓶定價499元（實際售價以各通路為準），限量商品售完為止。

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