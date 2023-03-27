美國隊在棒球經典賽失利之後，吞下再見三振的隊長「神鱒」卓奧特（Mike Trout）感到沮喪，他灰心的並不是輸給大谷翔平，而是擔心回到大聯盟之後很難再享受這種刺激的大賽氛圍了。洛杉磯天使隊積弱不振，卓奧特只在2014年打過一次季後賽。

決賽敗給日本隊的那晚，卓奧特在巴士上傳訊給天使總教練內文（Phil Nevin），他表示：「我需要的就是這個，我要在這種氣氛之下打球，我要親身體驗這種時刻，（經典賽）這一切令我想起我們是多麼想要重返季後賽。」「任何無法進入季後賽的球季都是令人失望的。」

經典賽的決賽失利固然痛心，但是現場熱烈的氣氛，緊張的投打對決也讓卓奧特非常享受，他說：「這是我在棒球場經歷過最酷的經驗了，身為球迷或是球員，那種氣氛吸引著你，那短短的幾個日子真的很特別。」

回想與大谷翔平的對決，卓奧特極為罕見地3度揮空，卓奧特解釋他一直防備著大谷的招牌指叉球，大谷卻一次也沒用指叉球，反倒是在兩好三壞時投出滑球。一般而言，那是投手對控球有絕對自信的情況下才會這麼做，結果成為大谷國際賽生涯最重要的一球。

卓奧特、大谷後來於天使隊春訓再度見面，兩人交情並未受影響，卓奧特給了大谷一個擁抱，卓奧特說：「我很高興有這麼棒的隊友。」