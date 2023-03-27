矽智財(IP)龍頭大廠安謀(Arm)在明年有意改變授權金收取模式，市場憂心IC設計廠成本將被拉高，美系外資表示，聯發科目前將Arm IP用於多個CPU內核以及GPU，聯發科在智慧手機中的大部分CPU都依賴Arm內核，並將Arm的圖形IP用於其智慧手機SoC(系統單晶片)中的GPU單元。除在智慧手機之外，聯發科的大部分物聯網晶片也多使用低階ARM內核和其他Arm IP， 因此，聯發科對Arm的依賴性非常高，但對於大多數供應商來說都是如此，因為Arm在該領域擁有超過95%的市佔率。

安謀(Arm)改變授權金收取模式，就智慧手機CPU IP市場來說，美系外資表示，雖然當下反應到Arm調整專利費率對SoC供應商不利，但其實並非如此，有鑑於議價能力在生態系統中堆疊，依序為ARM和IP供應商>SoC供應商>Android OEMs，相信大部分的授權使用費率增加將轉嫁在智慧手機OEM廠。在過去2~3年，智慧手機OEM廠成本持續增加，包括從4G升級到5G，還有晶圓、封測的喊漲，漲幅約20~30%，但已經很快傳遞給客戶，故相信本次Arm調升價格將會大部分會轉嫁給客戶。

就物連網領域來說，美系外資表示，在Arm調正授權模式後，預計將加速RISC-V發展，提高對RISC-V等開放架構的興趣，尤其是對於較低端用於物聯網和其他應用的處理器。研究顯示，已經有相當多的人對採用RISC-V內核感興趣，這包括亞馬遜、蘋果等大型供應商以及美國、大陸等幾家公司。對於聯發科來說，這最終可能對企業價值產生積極影響，主要是因為聯發科手握台灣最大的 RISC-V廠商晶新科11%的股份，其次，儘管可以看到更多手機廠商對開發內部SoC感興趣，但有鑑於技術挑戰和足夠的研發規模，這對聯發科不會有顯著衝擊，到2024年影響可能仍然很小。

美系外資綜合上述分析，維持聯發科加碼評等、目標價850元。