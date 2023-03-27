高雄市苓雅區一處3樓民宅起火，此民宅3樓為鐵皮加蓋，濃煙則從2樓瘋狂竄出，3樓火勢也相當猛烈，火光不停冒出，警消出動24車60人灌救，據了解，民宅內1名屋主親友受困，消防員入內搶救時人已身亡，死者70歲陳姓男性；詳細情況仍待火勢撲滅後調查。
死亡民眾為70歲陳姓男子，因中風行動不便受困於3樓，被發現時已成焦屍，明顯死亡；目前仍未救出，待檢察官前往相驗。
隔壁鄰居表示，起初為民宅後方冒出火煙，不料一下子就延燒至屋子前方，再由3樓燒到4樓，連隔壁的民宅4樓鐵皮部分受到波及，燒成焦黑。
高雄市苓雅區一處3樓民宅起火，此民宅3樓為鐵皮加蓋，濃煙則從2樓瘋狂竄出，3樓火勢也相當猛烈，火光不停冒出，警消出動24車60人灌救，據了解，民宅內1名屋主親友受困，消防員入內搶救時人已身亡，死者70歲陳姓男性；詳細情況仍待火勢撲滅後調查。
死亡民眾為70歲陳姓男子，因中風行動不便受困於3樓，被發現時已成焦屍，明顯死亡；目前仍未救出，待檢察官前往相驗。
隔壁鄰居表示，起初為民宅後方冒出火煙，不料一下子就延燒至屋子前方，再由3樓燒到4樓，連隔壁的民宅4樓鐵皮部分受到波及，燒成焦黑。
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