一名妹子近日因為胯下癢到爆，整晚無法睡覺，且內褲出現點點血跡崩潰求診，泌尿科醫師張美玉檢查發現，是陰毛裡有陰蝨在作怪，更透露最近很多患者有同樣症狀，且近期都住過民宿，提醒除了性行為外，公共廁所、毛巾、寢具也是陰蝨的傳染途徑。

根據《ETtoday》報導，知名泌尿女醫張美玉表示，近日一名年輕女子來求診，哭訴一到晚上睡覺，下體就癢到睡不著，已經好幾天睡不好，且內褲出現一點一點的血跡，以為是血尿，急忙就醫。張美玉聽完症狀心裡已經有底，經過皮膚鏡檢查，果然發現女子下體陰毛根部有黑點，一摳就掉，放大看黑點有6隻腳和一對觸角，揪出是感染了「陰蝨」，俗稱八菊。

張美玉幽默地向患者說明「妳看牠在爬，很可愛」，妹子卻傻眼到說不出話。張美玉解釋，內褲的血跡也是陰蝨導致，牠在下體吸血後患部會出現紅色出血點，也可能出現丘疹、紅疹。

張美玉指出，部分陰蝨患者會合併其他性病，但女子表示最近都沒發生性行為，張美玉則想到，疫情緩解後，不少患者出遊住民宿過夜，回家也出現一樣症狀，妹子聽了點頭說「對！我最近有住民宿！」張美玉提醒，陰蝨會透過性行為，以及公共廁所、毛巾、衣物、寢具傳染，因此在外住宿要小心。