上銀表示，國外買主來台參觀台北國際工具機展，並與台灣工具機廠洽談訂單，各工具機廠接單不錯，預期台灣工具機產業景氣會慢慢回復。惟工具機廠需消化庫存，才會恢復下單。上銀目前訂單主要來自電動車、新能源及航太等產業訂單，半導體業去年需求夯熱，目前接單相形顯得普通，自動化設備需求回溫。

上銀表示，觀察全球市場，大陸市場回溫、日本及歐洲市場持穩，東南亞及印度等市場需求很熱，蘋果帶鴻海等供應鏈廠商到印度設廠，對設備需求增加，美國市場因銀行爆發破產，有待觀察。

上銀指出，上銀目前各產品訂單平均能見度延長為3～3.5個月，部份大型線性滑軌訂單能見度近4個月，部分產線3、4月恢復加班，部份生產製程從4月開始加班趕工。

大銀指出，大銀接單數量從去年12月至3月逐月回溫，大陸市場訂單回溫，是製造業及自動化產業需求增加。定位元件及定位平台訂單能見度增加至2～2.5個月。