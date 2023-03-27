台灣近期爆發缺蛋危機，甚至傳出有蛋商臨時告知蛋價上漲，並隨意哄抬蛋價情事，民進黨高市議員鄭光峰、黨團總召江瑞鴻27日舉辦「揪蛋蟲！揭弊蛋商哄價」記者會，呼籲政府要有透明機制，嚴厲查緝哄抬價格的業者，對此，高市府強調，目前尚無查獲蛋商違法囤積情事。

鄭光峰、江瑞鴻27日邀集30家小型早餐店業者舉辦「揪蛋蟲！揭弊蛋商哄價」記者會。鄭光峰指出，惡意哄抬不合理，應該要有透明機制，政府要嚴厲查緝誰在哄抬，否則早餐店業者恐怕快活不下去，不排除北中南串連都不賣蛋產品。

高市府行政暨國際處主任消保官殷茂乾表示，針對近期雞蛋供給及價格波動問題，消保官在今年3月14日、15日、17日及21日會同法務部調查局稽查6家大型蛋商，目前尚無查獲蛋商違法囤積情事，將持續掌握雞蛋產銷市況以及價格，防範哄抬蛋價的不法情事。

高市府行政暨國際處指出，近期缺蛋主因是禽流感雞隻少，導致蛋量供應不足，為了讓雞蛋使用趨於平衡，呼籲民眾不要搶購、不要囤積。高市府消保官將持續會同法務部調查局稽查大盤蛋商，期盼從預防上游大盤蛋商違法囤積著手，避免大盤蛋商囤積造成市場供需失衡，儘量維持市場交易價格平穩。